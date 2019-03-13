На М5 в Рязани BMW на большой скорости влетел в столб

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-13T10:28:05+03:00

Изменить размер текста: A A

13 марта в 5.30 на трассе М5 в черте Рязани (182 километр) автомобиль BMW X6 протаранил столб. В салоне находилась компания из четырех человек.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, водитель не справился с управлением. В результате различные травмы получили жители Оренбургской области 19 лет и 21 года отроду и девушки, одной из которых 16, а другой 18 лет.

Полицейские выяснили, что управлял машиной один из двух молодых людей, кто именно – выясняется. Также устанавливается, был ли водитель в состоянии опьянения. Ранее очевидцы по внешним признакам предполагали, что члены компании были нетрезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU