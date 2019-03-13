Рязанский благотворительный фонд раздает вещи нуждающимся
Благотворительный фонд «Мы вместе» раздает вещи тем, кто в них нуждается: малоимущим, неполным и многодетным семьям с грудными детьми, а также пенсионерам и инвалидам.
С другой стороны, многие сталкиваются с проблемой ненужных предметов гардероба. Причины могут быть разные: купили новую вещь, а старая просто надоела или разонравилась; если похудели или поправились; выросли дети.
Фонд «Мы вместе», который расположен на территории горбольницы №8 на ул. Каширина,6, принимает в дар не обязательно новую, но в хорошем состоянии одежду.
- Она должна быть выстирана и не рваная, без дыр и пятен, с работающими молниями, целой фурнитурой,- рассказала о требованиях к вещам один из учредителей фонда Ольга Зайцева. - Чтобы взрослому или ребенку не стыдно было надеть ее в школу или на работу.
График работы:
- среда 14 — 18 часов;
- пятница 16 — 19 часов;
- суббота 10 — 13 часов.
Телефон для справок: 8 (910) 645-97-66.
ИСТОЧНИК KP.RU