Рязанские врачи подготовили онлайн-урок о распространенном детском заболевании
Рязанский областной клинический кожно-венерологический диспансер продолжает работу онлайн-школы, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Второй урок решили посвятить детским кожным заболеваниям. Первый, напомним, доктора записали и разместили в конце января – он посвящен псориазу.
На этот раз ликбез провели для родителей маленьких пациентов, страдающих атопическим дерматитом. Врач-дерматолог, аллерголог-иммунолог Екатерина Колесникова рассказывает о заболевании, методах диагностики и лечения, о профилактике. Посмотреть видео-лекцию можно на сайте диспансера.
Кроме этого, в специальном разделе можно задать вопросы специалистам диспансера и предложить тему для будущего урока.
ИСТОЧНИК KP.RU