2019-03-13T09:59:31+03:00
Здоровье

Рязанские врачи подготовили онлайн-урок о распространенном детском заболевании

Речь на этом занятии - об апатическом дерматите
Мария БЛИНОВА
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Рязанский областной клинический кожно-венерологический диспансер продолжает работу онлайн-школы, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Второй урок решили посвятить детским кожным заболеваниям. Первый, напомним, доктора записали и разместили в конце января – он посвящен псориазу.

На этот раз ликбез провели для родителей маленьких пациентов, страдающих атопическим дерматитом. Врач-дерматолог, аллерголог-иммунолог Екатерина Колесникова рассказывает о заболевании, методах диагностики и лечения, о профилактике. Посмотреть видео-лекцию можно на сайте диспансера.

Кроме этого, в специальном разделе можно задать вопросы специалистам диспансера и предложить тему для будущего урока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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