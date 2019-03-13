2019-03-13T08:39:10+03:00
Общество

После случая с водителем автобуса «без прав» проверят все рязанские школы

Ревизоры уделят внимание и техническому состоянию транспорта
Антон КОНОВАЛОВ
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После случая в Сапожковском районе, где прокуратура выяснила, что водитель школьного автобуса не имел прав нужной категории, проверки пройдут по всей Рязанской области. Такое поручение сделал губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства 12 марта.

- Чтобы такого у нас никогда не повторялось, все школы области необходимо проверить на предмет наличия прав у водителей автобусов, а также техническое состояние этого транспорта, - цитирует управленца пресс-служба кабинета министров.

Исполнять волю Любимова будет министерство образования и молодежной политики совместно с ГИБДД и другими службами.

Кроме того, по словам губернатора, предстоит проверить, возил ли детей в Сапожковском районе не обученный должным образом человек непосредственно с согласия директора школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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