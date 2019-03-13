В Приокском рязанец на Mercedes на скорости протаранил столб

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-13T08:01:48+03:00

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Поздно вечером 12 марта на улице Октябрьская в микрорайоне Приокский произошло ДТП, сообщается в Instagram (rzn_life). Судя по выложенному видео, автомобиль Mercedes-Benz на скорости влетел в столб.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняли все обстоятельства дорожного происшествия.

Подробности ДТП уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о жесткой аварии на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинская. В результате столкновения двух отечественных легковушек пострадали два человека.

rzn_life В Приокском иномарка протаранила столб

ИСТОЧНИК KP.RU