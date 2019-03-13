2019-03-13T08:01:48+03:00
Происшествия

В Приокском рязанец на Mercedes на скорости протаранил столб

Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия — видео
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поздно вечером 12 марта на улице Октябрьская в микрорайоне Приокский произошло ДТП, сообщается в Instagram (rzn_life). Судя по выложенному видео, автомобиль Mercedes-Benz на скорости влетел в столб.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняли все обстоятельства дорожного происшествия.

Подробности ДТП уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о жесткой аварии на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинская. В результате столкновения двух отечественных легковушек пострадали два человека.

rzn_liferzn_life
В Приокском иномарка протаранила столб
81 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские врачи подготовили онлайн-урок о распространенном детском заболевании
Под Рязанью остановили набитую наркотиками машину
После случая с водителем автобуса «без прав» проверят все рязанские школы
На Московском шоссе в Рязани произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими
На сильном пожаре в Скопинском районе пострадал один человек
Андрей Мерзликин снимется в фильме о полярниках по рязанскому сценарию
Из рязанского храма украли пожертвования, начальник УВД взял дело на контроль
Все браки Рязани будут регистрировать в одном месте – новом Дворце торжеств
В Рязани задержана подростковая банда уличных грабителей
Экс-чиновник рязанского минобразования перебрался на работу в Москву
В Рязани в ДТП попала машина с надписью «скорая помощь»
Рязанка хотела развестись, а в итоге убила мужа – расследование завершено
Дело экс-директора рязанской «Автоколонны 1310» передано в суд
Появились фото со смертельного пожара в рязанском селе
В Рязани пройдет Первенство ЦФО по спортивным танцам
Создатели сериала «Физрук» массовку в Рязани не ищут: «Это мошенничество»
В райцентре Рязанской области на 6,6 млн рублей благоустроен горпарк
В среду рязанцам будут бесплатно измерять внутриглазное давление
Директора рязанской фирмы подозревают в невыплате зарплат сотрудникам