В Приокском рязанец на Mercedes на скорости протаранил столб
Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия — видео
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Поздно вечером 12 марта на улице Октябрьская в микрорайоне Приокский произошло ДТП, сообщается в Instagram (rzn_life). Судя по выложенному видео, автомобиль Mercedes-Benz на скорости влетел в столб.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняли все обстоятельства дорожного происшествия.
Подробности ДТП уточняются.
Напомним, ранее сообщалось о жесткой аварии на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинская. В результате столкновения двух отечественных легковушек пострадали два человека.
В Приокском иномарка протаранила столб
ИСТОЧНИК KP.RU