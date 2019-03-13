На Московском шоссе в Рязани произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-13T08:02:18+03:00

В ДТП на Московском шоссе травмы получили два человека. Фото: https://vk.com/rzn_city Анна Кульбицкая.

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Вечером 12 марта на Московском шоссе произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Рязань».

По предварительным данным, на перекрестке улицы Мервинской и Московского шоссе столкнулись два отечественных легковых автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, днем ранее на улице Электрозаводской 48-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lanos сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города.

ИСТОЧНИК KP.RU