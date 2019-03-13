На сильном пожаре в Скопинском районе пострадал один человек

СЕГОДНЯ 06:59 2019-03-13T07:00:37+03:00

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Днем 12 марта в МЧС поступила информация о пожаре в селе Успенское Скопинского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания огнем поврежден жилой деревянный дом. На пожаре пострадал один человек.

Боролись с огнем 15 личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

ВАЖНО!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU