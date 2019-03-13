На сильном пожаре в Скопинском районе пострадал один человек
Сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб
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Днем 12 марта в МЧС поступила информация о пожаре в селе Успенское Скопинского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания огнем поврежден жилой деревянный дом. На пожаре пострадал один человек.
Боролись с огнем 15 личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.
ИСТОЧНИК KP.RU