В Рязани задержана подростковая банда уличных грабителей
В Рязани задержана банда грабителей, жертвами которой становились случайные прохожие. По данным следствия вечером 21 декабря трое подростков, самому старшему из которых едва исполнилось 18 лет, напали на 23-летнего жителя облцентра. Избив парня, молодчики забрали у него одну тысячу рублей и сотовый телефон.
Другой эпизод произошел вечером 15 января. Действуя аналогичным образом, участники банды забрали у другого молодого человека 5 тысяч рублей.
- После совершения преступлений нападавшие скрывались. Однако благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям личности подозреваемых были установлены, - сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.
Расследование уголовных продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU