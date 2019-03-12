В Рязани задержана подростковая банда уличных грабителей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-12T17:25:37+03:00

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В Рязани задержана банда грабителей, жертвами которой становились случайные прохожие. По данным следствия вечером 21 декабря трое подростков, самому старшему из которых едва исполнилось 18 лет, напали на 23-летнего жителя облцентра. Избив парня, молодчики забрали у него одну тысячу рублей и сотовый телефон.

Другой эпизод произошел вечером 15 января. Действуя аналогичным образом, участники банды забрали у другого молодого человека 5 тысяч рублей.

- После совершения преступлений нападавшие скрывались. Однако благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям личности подозреваемых были установлены, - сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

Расследование уголовных продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU