Экс-чиновник рязанского минобразования перебрался на работу в Москву

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-12T16:57:26+03:00

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Бывший заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Павел Симаков возглавил ГБУ города Москвы «Московский дом общественных организаций». Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, ранее Симаков через социальные сети поблагодарил коллег за поддержку в течение последних шести лет.

«Эти шесть лет работы в молодежной политике, а последний год еще и в образовании, пролетели, как одни бессонные сутки. Огромное спасибо всей большой команде молодежки и образования нашей области и страны, всем, кто верил и поддерживал», — написал чиновник.

На новом месте работы Павел Симаков будет создавать условия социального партнерства внутри общественного сектора, помогать некоммерческим организациям взаимодействовать с органами власти, продвигать и лоббировать их проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU