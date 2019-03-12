Рязанка хотела развестись, а в итоге убила мужа – расследование завершено
Она пыталась обвинить во всем неизвестных
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В Рязани передали в суд дело, которым занимался Московский межрайонный отдел областного СКР. 34-летнюю жительницу города обвиняют в том, что она убила своего мужа.
26 декабря в своей квартире на улице Бронной супруга объявила своему спутнику жизни (а тот был нетрезв) о разводе. Разгорелся нешуточный конфликт, в ходе которого она вонзила нож мужчине прямо в грудь, и рана оказалась смертельной.
Женщина попыталась замести следы, а сотрудникам правоохранительных органов рассказала, что понятия не имеет, кто мог такое совершить. Тем нем менее, теперь она окажется на скамье подсудимых.
ИСТОЧНИК KP.RU