2019-03-12T16:46:09+03:00
Происшествия

Рязанка хотела развестись, а в итоге убила мужа – расследование завершено

Она пыталась обвинить во всем неизвестных
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани передали в суд дело, которым занимался Московский межрайонный отдел областного СКР. 34-летнюю жительницу города обвиняют в том, что она убила своего мужа.

26 декабря в своей квартире на улице Бронной супруга объявила своему спутнику жизни (а тот был нетрезв) о разводе. Разгорелся нешуточный конфликт, в ходе которого она вонзила нож мужчине прямо в грудь, и рана оказалась смертельной.

Женщина попыталась замести следы, а сотрудникам правоохранительных органов рассказала, что понятия не имеет, кто мог такое совершить. Тем нем менее, теперь она окажется на скамье подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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