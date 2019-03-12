В Рязани в ДТП попала машина с надписью «скорая помощь»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-12T16:55:55+03:00

Столкновение произошло на съезде с Северной окружной дороги в 200 метрах от областного управления ГИБДД

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12 марта около 15:15 в Рязани произошла автоавария. На съезде с Северной окружной дороги в сторону улицы Каширина, возле моста через Трубеж микроавтобус с надписью «скорая медицинская помощь» столкнулся с двигавшейся в направлении центра Рязани легковым автомобилем.

От места ДТП до управления ГИБДД по Рязанской области – около 200 метров, поэтому сотрудники автоинспекции прибыли туда немедленно. По состоянию на 16:10 затруднений дорожного движения на улицах Каширина, Солнечной и по Северной окружной дороге уже не наблюдалось.

ИСТОЧНИК KP.RU