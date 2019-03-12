Дело экс-директора рязанской «Автоколонны 1310» передано в суд

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-12T16:36:54+03:00

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Дело бывшего директора МП «Автоколонна 1310» Александра Быкова, подозреваемого в растрате, передано в суд.

В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой Октябрьского района, говорится, что экс-директор подозревается в заключении фиктивных договоров с подрядчиком на проведение ремонта на территории предприятия. При этом денежное вознаграждение Быкова за такие «услуги» превысило 94 тысячи рублей.

Напомним, это не первое уголовное дело против бывшего руководителя транспортного предприятия. 2 ноября в Октябрьском районном суде Рязани вынесли приговор другому бывшему директору «Автоколонны №1310» Николаю Воронину. Ему назначили 2 года заключения условно с годовым испытательным сроком и обязали заплатить «Автоколонне №1310» 30 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU