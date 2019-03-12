Появились фото со смертельного пожара в рязанской деревне

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-12T16:28:57+03:00

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В минувшие выходные в селе Шумашь Рязанского района произошла трагедия – на пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в субботу, 9 марта, в 2 часа 14 минут. Теперь издательство «Пресса» опубликовало фото с места ЧП.

Напомним, здесь загорелся деревянный дом на две квартиры, его общая площадь – порядка 120 квадратных метров. На место прибыли семь пожарных расчетов, 24 человека сотрудника Государственной противопожарной службы, однако спасти строение не удалось – дом сгорел полностью. А вместе с ним гараж и стоящий во дворе легковой автомобиль.

На пожаре погибла женщина 1935 года рождения: 83-летняя бабушка задохнулась в дыму.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU