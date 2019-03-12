В Рязани пройдет Первенство ЦФО по спортивным танцам

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-12T16:11:22+03:00

В соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из 17 областей

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Рязань станет местом проведения Первенства ЦФО, которое пройдет 17 марта в Академии единоборств. Об этом сообщил руководитель регионального минспорта Владислав Фролов на прошедшей пресс-конференции.

В соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из 17 областей. Честь рязанского региона будет отстаивать ведущая пара областной федерации танцевального спорта Максим Павлов – Анастасия Кузнецова.

Соревнования пройдут в подгруппах:

- юниоры и юниорки (16-18 лет) по латиноамериканской программе;

- юноши и девушки (14-15 лет) по европейской программе;

- юноши и девушки (12-13 лет) по латиноамериканской программе.

ИСТОЧНИК KP.RU