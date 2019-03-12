Создатели сериала «Физрук» массовку в Рязани не ищут: «Это мошенничество»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-12T15:45:37+03:00

Для привлечения людей на съемки телевизионщики используют другие способы

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Утром 12 марта СМИ Рязани опубликовали сообщение, размещенное в Instagram – с одной из страниц этой соцсети жителям города предлагают заработать на съемках сериала «Физрук». По информации авторов записи, Рязань выбрали для съемок нескольких новых серий популярного телефильма.

В массовку зазывают симпатичных и позитивных парней и девушек в возрасте от 14 до 28 лет, для массовки же второго плана якобы требуются мужчины и женщины от 29 до 45 лет.

Причем за участие в съемках предлагают неплохие деньги: 1,5 тысячи за смену, плюс 150 за каждый час переработки.

«КП-Рязань» обратилась непосредственно к создателям сериала – в компанию Good Story Media.

– Это мошеннические действия, проявляйте бдительность, – говорится в ответе, присланном в редакцию «Комсомолки». – Информацию о съемке и участии в массовке наша компания в СМИ не дает. В настоящее время график съемок нового сезона проекта Физрук» не утвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU