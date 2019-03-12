В райцентре Рязанской области на 6,6 млн рублей благоустроен горпарк

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-12T15:43:26+03:00

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В Ряжске подведены промежуточные итоги благоустройства городского парка. Зеленая зона районного центра размером 150х100 м расположена между улицами Комсомольской, Карла Маркса и Советской Армии, за муниципальным культурным центром и городским почтамтом.

Еще в позапрошлом и прошлом годах в ходе экологических субботников на территории были ликвидированы заросли бурьяна. По программе «Формирование комфортной городской среды» в парке опилили старые деревья, установили сооружения детской зоны. заасфальтировали пешеходные дорожки, вдоль них появились новые скамейки.

Всего на благоустройство, по словам представителя администрации Ряжского района, потрачено 6 млн 600 тыс. рублей, из них более 5 млн рублей – федеральные субсидии. Чиновники признались, что планируют найти спонсоров, которые примут участие в программе – и продолжат преображение центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU