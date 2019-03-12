В среду рязанцам будут бесплатно измерять внутриглазное давление

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-12T15:47:21+03:00

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В среду, 13 марта, в областной больнице имени Семашко будет проводиться бесплатное измерение внутриглазного давления всем желающим рязанцам. При этом будет использоваться бесконтактный пневмотонометр. Пациенты, прошедшие это исследование, часто говорят, что им «посветили лампочкой в глаз». Прием будет проводиться в корпусе больницы №5, с 10.00 до 14.00 в холле первого этажа.

Региональное министерство здравоохранения напомнило, что ежегодно в марте медики проводят Всемирную неделю борьбы с глаукомой. В Рязани «Школа глаукомы», где больных учат полноценной жизни с этим хроническим заболеванием глаз, действует при поликлинике больницы Семашко. Первое ее занятие 2019 года состоится 27 марта в том же корпусе №5, в актовом зале.

ИСТОЧНИК KP.RU