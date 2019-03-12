2019-03-12T14:24:41+03:00
Происшествия

Руководители рязанской мэрии пока проходят свидетелями по делу «Детского питания»

Тем временем в их кабинетах провели обыски
Сергей ЛАЗУТИН
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И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей по делу «Детского питания» - муниципального предприятия, которое поставляет еду в социальные учреждения. Об этом Следственный комитет РФ сообщил на своем официальном сайте.

Напомним, главными фигурантами упомянутого дела являются бывший директор «Детского питания» Александр Дворецкий и экс-заместитель главы администрации, выходец из Ростова-на-Дону Сергей Пашкевич. Они обвиняются в получении 1,5 миллионов рублей от одного из поставщиков мясной продукции в качестве взятки.

Следователи и сотрудники ФСБ России обыскали «отдельные помещения» мэрии, причем, по информации «Комсомолки», в их число вошли кабинеты Карабасова и Савина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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