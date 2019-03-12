Директора рязанской фирмы подозревают в невыплате зарплат сотрудникам

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-12T14:33:37+03:00

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Рязанские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, подозреваемой в невыплате зарплат сотрудникам.

- Директор фирмы производящей строительные и металлические конструкции с мая по октябрь 2018 года не выплачивала заработную плату 8 работникам, - сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

В результате образовалась задолженность на общую сумму около 800 тысяч рублей. В настоящий момент изучаются все обстоятельства преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU