Рязанца осудили из-за подарка любимой женщине на 8 марта

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-12T13:50:38+03:00

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Спасский районный суд рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в мелком хищении, сообщает пресс-служба суда.

7 марта этого года он зашел в один из супермаркетов райцентра и унес, не заплатив, бутылку коньяка «Арменис» и плитку горького шоколада «Бабаевский». Праздничный набор рязанец забрал в качестве подарка для любимой женщины к 8 марта.

В суде свою вину мужчина признал полностью. Кстати, это его первое привлечение к административной ответственности.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU