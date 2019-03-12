Рязанца осудили из-за подарка любимой женщине на 8 марта
Обошлось недорого
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Спасский районный суд рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в мелком хищении, сообщает пресс-служба суда.
7 марта этого года он зашел в один из супермаркетов райцентра и унес, не заплатив, бутылку коньяка «Арменис» и плитку горького шоколада «Бабаевский». Праздничный набор рязанец забрал в качестве подарка для любимой женщины к 8 марта.
В суде свою вину мужчина признал полностью. Кстати, это его первое привлечение к административной ответственности.
Суд назначил наказание в виде штрафа в 1000 рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU