В Рязанской области сгорела машина скорой помощи, приехавшая на вызов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-12T12:41:44+03:00

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Вечером 10 марта в Сараевском районе сгорела машина скорой медицинской помощи, сообщает издательство «Пресса». По предварительным данным, когда скорая выехала в село Можары по вызову, то в пути произошла разгерметизация топливной системы. Своими силами и с помощью проезжающих мимо водителей автомобиль потушить не удалось. К приезду пожарных вся машина уже была охвачена пламенем.

— Автомобиль полностью выгорел, – рассказывает и.о. начальника ПЧС № 37 ГПС по охране поселка Сараи Алексей Строилов. – По словам водителя «ГАЗели», пламя охватило машину скорой помощи в считанные минуты, делать что-либо было уже бесполезно.

ИСТОЧНИК KP.RU