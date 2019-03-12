2019-03-12T12:41:44+03:00
Происшествия

В Рязанской области сгорела машина скорой помощи, приехавшая на вызов

Из-за разгерметизации топливной системы автомобиль был уничтожен огнем в считанные минуты
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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Вечером 10 марта в Сараевском районе сгорела машина скорой медицинской помощи, сообщает издательство «Пресса». По предварительным данным, когда скорая выехала в село Можары по вызову, то в пути произошла разгерметизация топливной системы. Своими силами и с помощью проезжающих мимо водителей автомобиль потушить не удалось. К приезду пожарных вся машина уже была охвачена пламенем.

— Автомобиль полностью выгорел, – рассказывает и.о. начальника ПЧС № 37 ГПС по охране поселка Сараи Алексей Строилов. – По словам водителя «ГАЗели», пламя охватило машину скорой помощи в считанные минуты, делать что-либо было уже бесполезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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