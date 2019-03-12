Рязанский завод участвует в ремонте Большого Москворецкого моста столицы
Предприятие, расположенное в Рыбновском районе, поставляет на известный исторический объект крепежные материалы
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Рязанский завод «Бервел» участвуют в ремонте Большого Москворецкого моста столицы, сообщает региональное министерство экономического развития. Компания поставляет на исторический объект крепежные элементы.
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Завод высокопрочного крепежа «Бервел», расположен в Рыбновском районе. Предприятие открылось в сентябре 2015 года и занимается выпуском крепежа и калиброванного металлопроката с максимально полным циклом производства.
В соответствии с заключенным инвестиционным соглашением между правительством Рязанской области и заводом объем инвестиций по проекту составит 4,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU