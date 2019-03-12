Рязанский завод участвует в ремонте Большого Москворецкого моста столицы

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-12T11:35:10+03:00

Предприятие, расположенное в Рыбновском районе, поставляет на известный исторический объект крепежные материалы

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Рязанский завод «Бервел» участвуют в ремонте Большого Москворецкого моста столицы, сообщает региональное министерство экономического развития. Компания поставляет на исторический объект крепежные элементы.

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Завод высокопрочного крепежа «Бервел», расположен в Рыбновском районе. Предприятие открылось в сентябре 2015 года и занимается выпуском крепежа и калиброванного металлопроката с максимально полным циклом производства.

В соответствии с заключенным инвестиционным соглашением между правительством Рязанской области и заводом объем инвестиций по проекту составит 4,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU