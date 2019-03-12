На субсидии для строительства и ремонта рязанских школ не пришло ни одной заявки

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-12T11:12:22+03:00

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Министерство строительного комплекса Рязанской области опубликовало результаты отбора заявок муниципальных образований для предоставления субсидий.

Речь идет о средствах, выделяемых на развитие образования: есть подпрограмма по созданию в школах новых мест и чтобы получить на это деньги, муниципалитеты должны предоставить заявку.

На 2019 год на подпрограмму выделяют свыше 500 млн. рублей, это средства областного и, в большей мере, федерального бюджетов. Для сравнения: строительство огромной школы №75 в Дашково-Песочне обошлось в 700 с лишним миллионов. А за 150 млн. рублей можно с нуля возвести отличную школу для райцентра.

По правилам этой подпрограммы деньги могут пойти, в том числе, на строительство новых зданий, реконструкцию тех, износ которых 50% и более, на возведение пристроек и на капремонт школ.

Что, казалось бы, должно заинтересовать муниципалитеты… Однако в протоколе заседания комиссии рязанского Минстроя вместо перечня будущих новых объектов оказалось решение: «Признать отбор несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок».

Подать заявки могли администрации и районов и областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU