Несколько жилищных комплексов Рязани останутся без воды
На водопроводе в областном центре пройдут ремонтные работы
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12 марта в Рязани по нескольким адресам отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По данным чиновников, причина отключения водоснабжения — ремонтные работы на водопроводе.
Во вторник с 23:00 до 13 марта 02:00 воды не будет по следующим адресам:
- товарищество индивидуальных застройщиков «Дядьково»;
- деревня Вишневка;
- деревня Карцево;
ЖК «Смайлино»;
ЖК «Вива»;
поселок Радужный;
роддом №1 по улице Новоселов, 33а;
«Атрон-Кардинал».
ИСТОЧНИК KP.RU