Несколько жилищных комплексов Рязани останутся без воды

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-12T10:03:12+03:00

На водопроводе в областном центре пройдут ремонтные работы

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12 марта в Рязани по нескольким адресам отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По данным чиновников, причина отключения водоснабжения — ремонтные работы на водопроводе.

Во вторник с 23:00 до 13 марта 02:00 воды не будет по следующим адресам:

- товарищество индивидуальных застройщиков «Дядьково»;

- деревня Вишневка;

- деревня Карцево;

ЖК «Смайлино»;

ЖК «Вива»;

поселок Радужный;

роддом №1 по улице Новоселов, 33а;

«Атрон-Кардинал».

ИСТОЧНИК KP.RU