Решающие матчи Кубка Рязани по мини-футболу пройдут в ближайшие выходные

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-12T09:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Полуфинальные и финальные матчи Кубка города Рязани по мини-футболу, а также Кубка среди команд ветеранов формата «35+» сезона 2019 года состоятся в ближайшие выходные в спорткомплексе «Арена-Атрон». Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Полуфинальные поединки зрители увидят 16 марта, начиная с 10.00. Финалы состоятся на следующий день, начнутся решающие мини-футбольные баталии в 12.30. Церемонию награждения победителей и призеров организаторы планируют провести через два часа. Вход для зрителей – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU