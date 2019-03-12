2019-03-12T09:44:52+03:00
Происшествия

На улице Электрозаводская иномарка сбила на переходе 21-летнюю рязанку

Пострадавшую с травмами госпитализировали
Александр РАДЫГИН
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Рязанка попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу по «зебре». Фото: УМВД России по Рязанской области.Рязанка попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу по «зебре». Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Вечером 11 марта на улице Электрозаводской 48-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lanos сбил 21-летнюю девушку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали.

По предварительным данным, девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4 711 нарушений Правил дорожного движения и задержали 16 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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