В Рязани снова превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
На минувшей неделе в регионе снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
Показатели заболеваемости по области ниже эпидемических порогов на 6%, в Рязани – выше почти на 9%. Две трети заболевших – дети.
При этом специалисты напоминают, что сезонный подъем респираторных инфекций продолжается.
– При первых признаках появления этих заболеваний немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Раннее обращение к врачам позволит быстро установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение и снизить риск осложнений, – напоминают в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU