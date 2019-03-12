В Рязани снова превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-12T09:43:07+03:00

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На минувшей неделе в регионе снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Показатели заболеваемости по области ниже эпидемических порогов на 6%, в Рязани – выше почти на 9%. Две трети заболевших – дети.

При этом специалисты напоминают, что сезонный подъем респираторных инфекций продолжается.

– При первых признаках появления этих заболеваний немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Раннее обращение к врачам позволит быстро установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение и снизить риск осложнений, – напоминают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU