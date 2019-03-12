Задержанную силовиками гендиректора рязанского Фонда капремонта отпустили

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-12T09:51:47+03:00

Марина Бондарева находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности в штатном режиме

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Задержанную 11 марта генерального директора Фонда капитального строительства (ФКР) многоквартирных домов Рязанской области Марину Бондареву отпустили вечером этого же дня. Сегодня, 12 марта она находится на своем рабочем месте и готова встретиться с нашим корреспондентом, чтобы дать комментарии по поводу изменений работы руководимой ей организацией в текущем году.

Напомним, что у представителя Центрального исполкома ОНФ Светланы Калининой возникли серьезные вопросы по работе рязанского ФКР, и она подвергла уничижительной критике саму организацию капремонта при посещении рязанского региона. По словам Светланы Викторовны, он планирует посетить Рязанскую область в мае текущего года.

- Перед Рязанью мне надо побывать еще в восьми регионах, - заявила Калинина, курирующая вопросы ЖКХ в масштабах страны по линии ОНФ.

Светлана Калинина: "Не могу понять, как вы работаете!".Фото: Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU