Задержанную силовиками гендиректора рязанского Фонда капремонта отпустили
Задержанную 11 марта генерального директора Фонда капитального строительства (ФКР) многоквартирных домов Рязанской области Марину Бондареву отпустили вечером этого же дня. Сегодня, 12 марта она находится на своем рабочем месте и готова встретиться с нашим корреспондентом, чтобы дать комментарии по поводу изменений работы руководимой ей организацией в текущем году.
Напомним, что у представителя Центрального исполкома ОНФ Светланы Калининой возникли серьезные вопросы по работе рязанского ФКР, и она подвергла уничижительной критике саму организацию капремонта при посещении рязанского региона. По словам Светланы Викторовны, он планирует посетить Рязанскую область в мае текущего года.
- Перед Рязанью мне надо побывать еще в восьми регионах, - заявила Калинина, курирующая вопросы ЖКХ в масштабах страны по линии ОНФ.
Светлана Калинина: "Не могу понять, как вы работаете!".Фото: Павел АВЕРИН
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