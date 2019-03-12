Компания «Мармакс» рассказала об особенностях жилых комплексов повышенной комфортности

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-12T09:13:33+03:00

Девелопер предлагает квартиры премиум и бизнес-класса в Рязани

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Компания «Мармакс» рассказала о недвижимости бизнес-класса в Рязани на примере жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и клубного дома «Легенда Горького». Выразительные образы и запоминающаяся архитектура дают прочувствовать жизнь с европейским комфортом.

В жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» компания реализует индивидуальные концепции комфортной жизни: двор-галерея – единство городской жизни и загородного отдыха за счет внедрения ландшафтного дизайна, двор реализуется выше уровня первого этажа, что придает приватность; личный фитнес-зал поможет расслабиться и вернуть тонус, доступен только для жителей комплекса.

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Благодаря концепции «Маркет» вам не придется тратить время в пробках, чтобы попасть в магазин, достаточно спуститься на лифте в супермаркет.

Панорамное остекление комплекса открывает вид на исторический центр города, а также играет важную роль в интерьере квартиры. Стоит отметить, что для панорамного остекления компания использует мультифункциональное стекло мирового производителя Guardian Industries.

Каждый жилой комплекс девелопера «Мармакс» обязательно включает подземный паркинг, доступ в который осуществляется на лифте. Компания придерживается концепции «двор без машин», чтобы ваш отдых был максимально комфортным.

Изящный стиль, комфорт и приватность частной жизни — клубный дом «Легенда Горького». Проект уже реализован. Клубный дом включает квартиры различных площадей с планировочными решениями с несколькими гардеробными и ванными комнатами, просторной гостиной и большими панорамными лоджиями, большая часть которых с видом на благоустроенный тихий сквер.

Авторская архитектура дома и многоуровневая подсветка стала настоящим украшением улицы Горького. Клубный дом гармонично вписался в сложившуюся архитектуру исторического центра города.

Зеленый сквер расположенный рядом, был благоустроен и получил новый облик. Уютный, с зонами отдыха, детской площадкой, вымощенными прогулочными дорожками, декоративным освещением – сквер, станет приятным местом для отдыха и прогулок.

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В непосредственной близости расположены школы и детские сады, городские променады, центры здоровья и красоты.

Качественно новые пространства для жизни – этот принцип лежит в основе каждого нового проекта компании «Мармакс».

Подробнее о всех проектах на официальном сайте marmax.ru.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU