Заминистра образования Рязанской области покинул свой пост

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-12T08:04:32+03:00

Чиновник Павел Симаков последние шесть работал в молодежной политике и в образовании

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Заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Павел Симаков покинул свой пост. Об этом чиновник сообщил на странице во «ВКонтакте».

«Эти шесть лет работы в молодежной политике, а последний год еще и в образовании, пролетели, как одни бессонные сутки. Огромное спасибо всей большой команде молодежки и образования нашей области и страны, всем, кто верил и поддерживал», — говорится в сообщении.

По словам Симакова, уже 12 марта его ждут «новая работа и геопозиция».

ИСТОЧНИК KP.RU