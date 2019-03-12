В Рязани мужчина, назвавшись членом «слоновской» ОПГ, ограбил пункт стеклотары
Октябрьский районный суд вынес приговор 38-летнему рязанцу, обвиняемому в грабеже с насилием, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, в июне 2018 года пьяный мужчина пришел в пункт приема стеклотары на улице Новоселов, и увидел на шее у приемщицы золотую цепочку с крестиком. Подойдя к женщине, рязанец, чтобы «подавить ее волю к сопротивлению», представился членом «слоновской» ОПГ, и потребовал передать ему все деньги. Но женщина отказалась.
После этого мужчина ударил приемщицу кулаком в грудь, сорвал с ее шеи цепочку, и забрал из кассы полторы тысячи рублей.
Ранее уже судимый грабитель на суде полностью признал вину, и просил прощения у потерпевших. Однако, те настаивали на строгом наказании.
Приговором суда за данное преступление суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU