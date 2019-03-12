2019-03-12T06:32:25+03:00
Происшествия

Из надземного перехода на Московском шоссе выпал пьяный рязанец

Мужчина облокотился на стенку сооружения, пластиковая конструкция не выдержала, и он выпал на дорогу
Александр РАДЫГИН
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Днем 11 марта из надземного перехода на Московском шоссе на дорогу выпал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. По данным полиции, пьяный рязанец облокотился на стену сооружения — конструкция не выдержала, и мужчина выпал прямо на проезжую часть.

В настоящее время пострадавший госпитализирован с переломами и сочетанной травмой.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчину сбила машина на Московском шоссе.

rzn_liferzn_life
Появилось фото рязанца, который упал с надземного пешеходного перехода на Московском шоссе @tarek147rihawi #rzn_life #рязань #rzn
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ИСТОЧНИК KP.RU

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