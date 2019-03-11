Рязанское «Ока молоко» задолжало работникам больше 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-11T19:07:52+03:00

Только после вмешательства прокуратуры перед сотрудниками предприятия полностью погасили долги по заработной плате

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Прокуратура Чучковского района проверила деятельность ООО «Ока молоко», сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стала коллективная жалоба работников по поводу невыплаты заработной платы.

Проверка установила, что на предприятии на 6 февраля имелась задолженность по оплате труда за декабрь 2018 года перед 22 работниками в размере 177 950 рублей.

Только после вмешательства прокуратуры все долги по зарплате полностью погасили.

По факту выявленных нарушений в отношении заместителя директора элеватора ООО «Ока молоко» возбуждено административное производство.

Одновременно с этим, прокуратура внесла представление директору об устранении выявленных нарушений. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU