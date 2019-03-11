Рязанское «Ока молоко» задолжало работникам больше 170 тысяч рублей
Прокуратура Чучковского района проверила деятельность ООО «Ока молоко», сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стала коллективная жалоба работников по поводу невыплаты заработной платы.
Проверка установила, что на предприятии на 6 февраля имелась задолженность по оплате труда за декабрь 2018 года перед 22 работниками в размере 177 950 рублей.
Только после вмешательства прокуратуры все долги по зарплате полностью погасили.
По факту выявленных нарушений в отношении заместителя директора элеватора ООО «Ока молоко» возбуждено административное производство.
Одновременно с этим, прокуратура внесла представление директору об устранении выявленных нарушений. В настоящее время оно находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU