2019-03-11T18:21:14+03:00
Происшествия

Рязанка четырежды воткнула нож в спину сожителя

По ходатайству следователя суд заключил ее под стражу
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шацке избрали меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве. Заседание, на котором рассматривалось ходатайство следователя, состоялось 7 марта.

Как сообщает пресс-служба районного суда, трагедией обернулась бытовая ссора между сожителями. 66-летняя женщина из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений» взяла кухонный нож и четырежды ударила им 63-летнего мужчину в спину – в область поясницы.

В тот же день подозреваемую задержали. Теперь ее заключили под стражу на ближайшие два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские профсоюзы: минимальная зарплата должна подняться вдвое
Дело о покушении на убийство в рязанском кафе передали в суд
В новую рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц медицинского оборудования
Минимальный набор продуктов в Рязани оценили в мизерную сумму
На Рязанскую область вновь идут снегопады
Жертву пожара в рязанской многоэтажке госпитализировали с ожогами
Жительница Рязанской области принимает поздравления со 111-летием
Руководителя рязанского Фонда капремонта задержали следователи
Скончалась высокопоставленная чиновница правительства Рязанской области
Через суд газовики взыскали с рязанцев десятки миллионов рублей
В ночном ДТП на трассе Рязань - Спас-Клепики пострадала девушка
На трех улицах Рязани из-за ремонта отключили холодную воду
Объявленный пропавшим молодой рязанец вернулся домой
Во вторник и среду в Рязани несколько улиц останутся без электричества
На полках крупной торговой сети в Рязани нашли поддельное сливочное масло
В Рязани подвели итоги Двориады
У виновника ДТП в Рязанской области отсудили больше миллиона рублей
На Северной окружной в Рязани произошло несколько жестких ДТП