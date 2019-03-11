Рязанка четырежды воткнула нож в спину сожителя
По ходатайству следователя суд заключил ее под стражу
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В Шацке избрали меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве. Заседание, на котором рассматривалось ходатайство следователя, состоялось 7 марта.
Как сообщает пресс-служба районного суда, трагедией обернулась бытовая ссора между сожителями. 66-летняя женщина из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений» взяла кухонный нож и четырежды ударила им 63-летнего мужчину в спину – в область поясницы.
В тот же день подозреваемую задержали. Теперь ее заключили под стражу на ближайшие два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU