2019-03-11T17:34:40+03:00
Экономика

Рязанские профсоюзы: минимальная зарплата должна подняться вдвое

На совещании защитники трудящихся обсудили, как правильно рассчитывать для жителей региона потребительский бюджет
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Каждый год 1 мая демонстранты выступают за улучшение жизни и повышение зарплатКаждый год 1 мая демонстранты выступают за улучшение жизни и повышение зарплатФото: Владимир ФРОЛОВ
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Российские профсоюзы намерены добиваться значительного повышения минимального размера оплаты труда. Об этом говорилось на рабочем совещании в Рязанском областном союзе организаций профсоюзов 11 марта.

– Еще в январе был поставлен вопрос о пересмотре методики расчета потребительской корзины, – подчеркнула председатель регионального объединения профсоюзов Инна Калашникова.

Профсоюзы считают, что потребительскую корзину необходимо расширить до размера минимального потребительского бюджета, а его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины и составляет примерно 25 тысяч рублей. Минимальный потребительский бюджет уже считается по этой методике, подчеркнула Калашникова, в ряде регионов Росии – например, в Москве и Татарстане. И именно на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату в субъекте РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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