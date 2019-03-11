2019-03-11T17:30:23+03:00
Происшествия

Дело о покушении на убийство в рязанском кафе передали в суд

Мужчина стрелял в голову женщине из травматического пистолета [видео]
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Следственный комитет, как сообщает пресс-служба областного управления, передал в суд дело жителя Рязани, который открыл стрельбу в кафе на улице Новикова-Прибоя. Преступление произошло 10 октября, а недавно телекомпания «Город» опубликовала видеозапись с камеры видеонаблюдения.

38-летний пьяный мужчина забыл в заведении чемодан, вернулся и стал его искать, обращаясь к посетителям, в том числе к своей знакомой. Пропажа нашлась на одной из лавочек. Подумав, что именно знакомая взяла и спрятала его вещь, рязанец наставил ей на голову травматический пистолет 9-го калибра и нажал на курок.

43-летняя потерпевшая отделалась довольно-таки легко – травмы опасности для жизни не представляли. Однако следователи сделали вывод, что обвиняемый намеревался ее убить.

Помимо покушения на убийство главному фигуранту вменяют незаконное проникновение в квартиру соседки после ссоры с ней.

Выстрелил в голову.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU

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