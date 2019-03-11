Дело о покушении на убийство в рязанском кафе передали в суд
Следственный комитет, как сообщает пресс-служба областного управления, передал в суд дело жителя Рязани, который открыл стрельбу в кафе на улице Новикова-Прибоя. Преступление произошло 10 октября, а недавно телекомпания «Город» опубликовала видеозапись с камеры видеонаблюдения.
38-летний пьяный мужчина забыл в заведении чемодан, вернулся и стал его искать, обращаясь к посетителям, в том числе к своей знакомой. Пропажа нашлась на одной из лавочек. Подумав, что именно знакомая взяла и спрятала его вещь, рязанец наставил ей на голову травматический пистолет 9-го калибра и нажал на курок.
43-летняя потерпевшая отделалась довольно-таки легко – травмы опасности для жизни не представляли. Однако следователи сделали вывод, что обвиняемый намеревался ее убить.
Помимо покушения на убийство главному фигуранту вменяют незаконное проникновение в квартиру соседки после ссоры с ней.
Выстрелил в голову.Источник - http://gorod62.tv/
ИСТОЧНИК KP.RU