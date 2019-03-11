2019-03-11T17:04:55+03:00
Здоровье

В новую рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц медицинского оборудования

Строительство больницы скорой медицинской помощи завершится осенью этого года
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Около тысячи единиц медицинского оборудования поступит в новую больницу скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В настоящее время утверждается перечень оборудования, которым оснастят БСМП.

Как отмечают чиновники, в перечень войдут тяжелое диагностическое и высокотехнологичное оборудование, в том числе томографические комплексы, ангиографическая установка, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование.

Напомним, строительство комплекса зданий клинической больницы скорой медицинской помощи началось в Рязани в конце 2016 года. В новой БСМП сосредоточат практически все возможности современной медицины по оказанию экстренной помощи пациентам с различной патологией.

Закончится строительство осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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