2019-03-11T16:02:39+03:00
Общество

Минимальный набор продуктов в Рязани оценили в мизерную сумму

По версии чиновников, это меньше, чем 4 тысячи в месяц
Мария БЛИНОВА
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Рязаньстат опубликовал данные об изменении стоимости условного (минимального) набора продуктов в феврале. По подсчетам специалистов ведомства, в месяц жителю области на еду нужно минимум 3802 рубля.

Самый дорогой набор в Скопине – почти 3950 рублей. Дешевле всего те же продукты обойдутся жителям облцентра – порядка 3750 рублей за минимальный набор.

Что же это за набор такой? По информации того же ведомства, в этом списке 33 продукта. Стоимость набора считают из расчета, что человек потребляет в год: 15 кг говядины, 180 яиц, 115 кг хлеба, 1,8 кг сливочного масла, 90 кг капусты и т.д.

– Используемые в расчетах веса являются условными и не отражают реальные объемы потребления товаров населением в данный момент времени, – говорится в описании алгоритма подсчета.

Показатель, по информации статистиков, используется исключительно для межрегионального сопоставления цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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