Минимальный набор продуктов в Рязани оценили в мизерную сумму
Рязаньстат опубликовал данные об изменении стоимости условного (минимального) набора продуктов в феврале. По подсчетам специалистов ведомства, в месяц жителю области на еду нужно минимум 3802 рубля.
Самый дорогой набор в Скопине – почти 3950 рублей. Дешевле всего те же продукты обойдутся жителям облцентра – порядка 3750 рублей за минимальный набор.
Что же это за набор такой? По информации того же ведомства, в этом списке 33 продукта. Стоимость набора считают из расчета, что человек потребляет в год: 15 кг говядины, 180 яиц, 115 кг хлеба, 1,8 кг сливочного масла, 90 кг капусты и т.д.
– Используемые в расчетах веса являются условными и не отражают реальные объемы потребления товаров населением в данный момент времени, – говорится в описании алгоритма подсчета.
Показатель, по информации статистиков, используется исключительно для межрегионального сопоставления цен на продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU