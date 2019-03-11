На Рязанскую область вновь идут снегопады

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-11T15:07:39+03:00

Температура будет в пределах -4…+1

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Опубликован прогноз для Рязанской области на 12 марта. По данным филиала Гидрометцентра, во вторник ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, причем ночью местами сильные, а днем небольшие, местами умеренные.

Температура в темное и светлое время суток будет одинаковой – в пределах -4…+1 градуса. Из-за таких «пограничных» значений по-прежнему стоит опасаться гололедных явлений.

Ветер западный, с порывами до 15 метров в секунду. В отдельных районах метель.

ИСТОЧНИК KP.RU