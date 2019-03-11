Жертву пожара в рязанской многоэтажке госпитализировали с ожогами

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-11T14:29:18+03:00

Одного человека пожарные спасли, а 80 – эвакуировали

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С 4 по 10 марта в Рязанской области случился 21 пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Огонь уничтожил или повредил 16 строений и 4 единицы техники.

Ранее стало известно, что 9 марта на улице Крупской горел многоквартирный дом. Теперь уточняется, что приехавшие на место пожарные спасли 1 человека и эвакуировали 80. Одну женщину – 1975 года рождения – госпитализировали с ожогами.

Напомним, 4 марта на улице Буденного в городе Кораблино погибли двое мужчин. Еще одну жизнь унес случай на улице Молодежная в селе Шумашь.

ИСТОЧНИК KP.RU