2019-03-11T13:57:14+03:00
Общество

Жительница Рязанской области принимает поздравления со 111-летием

Галина Ивановна живет в том же доме, где и родилась
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/id3247779Фото: vk.com/id3247779
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Галина Ивановна Садко из Касимова отметила свой 111-й день рождения. Поздравлял долгожительницу первый заместитель министра труда и социальной защиты Рязанской области Денис Боков, о чем он сам сообщил на личной странице.

- Побывать у Галины Ивановны, да ещё и в такой день - как в храм сходить. Ведь наши долгожители, - они как святые, - написал Боков.

Как и в 2018 году, молодой управленец приехал в «город двух культур» вместе с маленькой дочкой. Тогда он рассказывал, что касимовчанка всю жизнь живет в том же доме, где и родилась, причем живет одна: после 1942 года, когда ее супруг пропал без вести, она больше не выходила замуж и детей не имеет.

Фото: vk.com/id3247779

Фото: vk.com/id3247779

Фото: vk.com/id3247779

Фото: vk.com/id3247779

ИСТОЧНИК KP.RU

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