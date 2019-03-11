2019-03-11T12:25:16+03:00
Общество

Через суд газовики взыскали с рязанцев десятки миллионов рублей

Порядка полусотни миллионов – на очереди
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За прошлый год «Газпром межрегионгаз Рязань» через суд взыскал с физических и юридических лиц почти 270 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. Деньги потребители задолжали за уже поставленный газ.

По юрлицам и индивидуальным предпринимателям газовики подали две сотни заявлений, в итоге предприятия заплатят 230 миллионов. Часть этих исков еще на рассмотрении.

Должников среди обычных потребителей куда больше – таких исков аж 10 тысяч. Примерно половину из них суд уже удовлетворил, истцы по этим делам теперь обязаны заплатить почти 40 миллионов.

Остальные заявления газовиков находятся на рассмотрении. Если суды их удовлетворят, что более чем вероятно, почти 5 тысячам рязанцев по судебному решению придется заплатить в сумме порядка 50 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Рязанскую область вновь идут снегопады
Жертву пожара в рязанской многоэтажке госпитализировали с ожогами
Жительница Рязанской области принимает поздравления со 111-летием
Руководителя рязанского Фонда капремонта задержали следователи
Скончалась высокопоставленная чиновница правительства Рязанской области
В ночном ДТП на трассе Рязань - Спас-Клепики пострадала девушка
На трех улицах Рязани из-за ремонта отключили холодную воду
Объявленный пропавшим молодой рязанец вернулся домой
Во вторник и среду в Рязани несколько улиц останутся без электричества
На полках крупной торговой сети в Рязани нашли поддельное сливочное масло
В Рязани подвели итоги Двориады
У виновника ДТП в Рязанской области отсудили больше миллиона рублей
На Северной окружной в Рязани произошло несколько жестких ДТП