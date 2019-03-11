Через суд газовики взыскали с рязанцев десятки миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-11T12:25:16+03:00

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За прошлый год «Газпром межрегионгаз Рязань» через суд взыскал с физических и юридических лиц почти 270 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. Деньги потребители задолжали за уже поставленный газ.

По юрлицам и индивидуальным предпринимателям газовики подали две сотни заявлений, в итоге предприятия заплатят 230 миллионов. Часть этих исков еще на рассмотрении.

Должников среди обычных потребителей куда больше – таких исков аж 10 тысяч. Примерно половину из них суд уже удовлетворил, истцы по этим делам теперь обязаны заплатить почти 40 миллионов.

Остальные заявления газовиков находятся на рассмотрении. Если суды их удовлетворят, что более чем вероятно, почти 5 тысячам рязанцев по судебному решению придется заплатить в сумме порядка 50 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU