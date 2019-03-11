В ночном ДТП на трассе Рязань - Спас-Клепики пострадала девушка

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-11T11:27:58+03:00

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На 62 километре дороги, соединяющий Спас-Клепики и Рязань, в ночь на 9 марта случилась серьезная авария. В 2 часа пополуночи 39-летний мужчина на Hyundai Solaris столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ, за рулем которого была 60-летняя жительница Клепиковского района. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, виновник банально не справился с управлением.

В результате этого инцидента травмы получила 17-летняя пассажирка Hyundai. Всего же с 7 по 10 марта в Рязанской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 17 человек. 30 водителей попались пьяными.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU