2019-03-11T11:18:05+03:00
Недвижимость

На трех улицах Рязани из-за ремонта отключили холодную воду

Специалисты «Водоканала» ремонтируют водопровод
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11 марта в Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По данным чиновников, причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В понедельник с 09:10 до окончания ремонта воды не будет по следующим адресам:

- улица Магистральная, д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2, д. 13 корп. 3, д. 14 корп. 1, д. 16 корп. 1.

С 09:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Чернышевского, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 10;

- улица Гоголя, д. 7а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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