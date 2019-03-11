Объявленный пропавшим молодой рязанец вернулся домой

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-11T11:07:13+03:00

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Евгений Гришков, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» вернулся домой. 18-летний рязанец пропадал с 17 февраля.

Знакомые с ситуацией люди утверждают, что молодой человек выходил на связь уже через несколько дней после начала поисков (информация в сети появилась 2 марта). Однако официально статус «Найден. Жив» был ему присвоен только 11 марта. Ранее волонтеры поясняли, что это происходит только тогда, когда пропавшего видят перед собой родные.

ИСТОЧНИК KP.RU