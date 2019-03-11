2019-03-11T11:01:45+03:00
Недвижимость

Во вторник и среду в Рязани несколько улиц останутся без электричества

На воздушной линии в областном центре пройдут ремонтные работы
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 и 13 марта с 10:00 до 16:00 в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Причина отключения, по данным чиновников, работы на воздушной линии.

Во вторник и среду электричества не будет по следующим адресам:

- улица Речная, дома с 1 по 49;

- улица Интернатская, дома с 1 по 49;

- улица Библиотечная, дома с 1 по 52;

- улица Ситниковская, дома с 2 по 120, д. 147;

- улица Мервинская, дома с 99 по 115;

- улица Советская, дома с 88 по 156.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Рязанскую область вновь идут снегопады
Жертву пожара в рязанской многоэтажке госпитализировали с ожогами
Жительница Рязанской области принимает поздравления со 111-летием
Руководителя рязанского Фонда капремонта задержали следователи
Скончалась высокопоставленная чиновница правительства Рязанской области
Через суд газовики взыскали с рязанцев десятки миллионов рублей
В ночном ДТП на трассе Рязань - Спас-Клепики пострадала девушка
На трех улицах Рязани из-за ремонта отключили холодную воду
Объявленный пропавшим молодой рязанец вернулся домой
На полках крупной торговой сети в Рязани нашли поддельное сливочное масло
В Рязани подвели итоги Двориады
У виновника ДТП в Рязанской области отсудили больше миллиона рублей
На Северной окружной в Рязани произошло несколько жестких ДТП