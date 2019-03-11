Во вторник и среду в Рязани несколько улиц останутся без электричества

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-11T11:01:45+03:00

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12 и 13 марта с 10:00 до 16:00 в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Причина отключения, по данным чиновников, работы на воздушной линии.

Во вторник и среду электричества не будет по следующим адресам:

- улица Речная, дома с 1 по 49;

- улица Интернатская, дома с 1 по 49;

- улица Библиотечная, дома с 1 по 52;

- улица Ситниковская, дома с 2 по 120, д. 147;

- улица Мервинская, дома с 99 по 115;

- улица Советская, дома с 88 по 156.

ИСТОЧНИК KP.RU