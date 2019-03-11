На полках крупной торговой сети в Рязани нашли поддельное сливочное масло

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-11T10:27:57+03:00

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В Рязани на полках магазина крупной торговой сети Россельхознадзор обнаружил фальсифицированное сливочное масло. ООО «Оникс» уличили в использовании жиров немолочного происхождения еще в мае 2018 года, однако решение арбитражного суда о штрафе в 100 тысяч рублей вступило в силу совсем недавно.

Свой маргарин за настоящее «Крестьянское» жирностью 72,5% выдало предприятие, зарегистрированное в городе Мытищи Московской области. Образцы для исследования, кстати, тоже доставлялись в столицу - в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Как сообщает пресс-служба управления со ссылкой на Рязаньстат, килограмм сливочного масла в нашем регионе на конец февраля стоил в среднем чуть больше 485 рублей за килограмм. Специалисты отмечают, что помимо состава продукта, в котором не должно быть ничего, кроме цельного молока и сливок (иногда еще соли), нужно обращать внимание на срок годности – обычно он составляет не больше месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU