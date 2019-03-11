2019-03-11T09:42:02+03:00
Общество

В Рязани подвели итоги Двориады

Победителями стали жители улицы Новаторов
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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Администрация Рязани подвела итоги Двориады – соревнований среди представителей территориального общественного самоуправления, которые проходили во время празднования Масленицы 9 марта. В стартах поучаствовали 16 команд по 8 человек.

Победила в итоге команда «Новаторы» - горожане, которые создали ТОС, объединившись вокруг местной инициативы по строительству хоккейной коробки возле дома 12 на улице Новаторов. Коллективы «Приокский» из одноименного района и «Мандаринки» с улиц Быстрецкой и Кальной стали вторым и третьим соответственно.

По данным чиновников, еще более 300 гостей праздника попробовали свои силы в игре в городки.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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