В Рязани подвели итоги Двориады
Администрация Рязани подвела итоги Двориады – соревнований среди представителей территориального общественного самоуправления, которые проходили во время празднования Масленицы 9 марта. В стартах поучаствовали 16 команд по 8 человек.
Победила в итоге команда «Новаторы» - горожане, которые создали ТОС, объединившись вокруг местной инициативы по строительству хоккейной коробки возле дома 12 на улице Новаторов. Коллективы «Приокский» из одноименного района и «Мандаринки» с улиц Быстрецкой и Кальной стали вторым и третьим соответственно.
По данным чиновников, еще более 300 гостей праздника попробовали свои силы в игре в городки.
Фото: admrzn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU