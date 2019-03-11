2019-03-11T09:04:45+03:00
Происшествия

У виновника ДТП в Рязанской области отсудили больше миллиона рублей

Пострадали люди, в том числе ребенок
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шацке с виновника серьезного ДТП взыскали более 1 миллиона рублей. Пострадал не только автомобиль истцов, но и они сами, а также их несовершеннолетний ребенок.

Пресс-служба районного суда, не сообщая об обстоятельствах инцидента, называется лишь суммы. Так, восстановительный ремонт специалист оценил на сумму свыше 900 тысяч рублей, притом гражданская ответственность ответчика застрахована не была. Еще по 50 тысяч рублей на каждого родителя и 80 тысяч рублей на ребенка – это требования о возмещении морального вреда.

Виновник ДТП иск признал полностью. Решение суда пока в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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