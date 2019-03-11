На Северной окружной в Рязани произошло несколько жестких ДТП

СЕГОДНЯ 00:16 2019-03-11T00:17:31+03:00

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Вечером 10 марта на Северной окружной дороге произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани.

«На Северной окружной в сторону города две аварии. Первое ДТП — пять машин столкнулись подряд, вторая две или три. Как я понимаю, аварии произошли из-за больших ям в правом ряду», — говорится в сообщении.

Всего по данным очевидцев, в авариях участвовали 12 легковых автомобилей.

Подробности происшествий уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU