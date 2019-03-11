На Северной окружной в Рязани произошло несколько жестких ДТП
На месте дорожных происшествий работают сотрудники госавтоинспекции
Изменить размер текста:
Вечером 10 марта на Северной окружной дороге произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани.
«На Северной окружной в сторону города две аварии. Первое ДТП — пять машин столкнулись подряд, вторая две или три. Как я понимаю, аварии произошли из-за больших ям в правом ряду», — говорится в сообщении.
Всего по данным очевидцев, в авариях участвовали 12 легковых автомобилей.
Подробности происшествий уточняются.
Читать также: На улице Стройкова пьяный рязанец на «Жигулях» протаранил забор
ИСТОЧНИК KP.RU